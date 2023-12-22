Кузьмичева Дарья Афонасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.03.1889
Сын: Кузьмичев Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Кузьмичев Дмитрий Козьмич
Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
13.07.1891
Дочь: Кузьмичева Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Кузьмичев Дмитрий Козьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно