Иван До 1795 — найти родственников по фамилии на Familio

Иван

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился До 1795, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Дети
Сверлов Фёдор Иванов1813 г.р.
Сверлов Савелий Иванов1818 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Сверлов Фёдор Иванов

Мать ребёнка: не указана

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1818

Сын: Сверлов Савелий Иванов

Мать ребёнка: не указана

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1823

Сын: Сверлов Иван Иванов

Мать ребёнка: не указана

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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