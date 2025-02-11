Иван
мужской, родился До 1795, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Дети
Сверлов Фёдор Иванов1813 г.р.
Сверлов Савелий Иванов1818 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1813
Сын: Сверлов Фёдор Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1823
Сын: Сверлов Иван Иванов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно