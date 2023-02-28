Сверлов Иван Иванов
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Сын: Степан Иванов
Мать ребёнка: Афимья Фомина
Место жительства
1858
39
Рождение ребёнка
18.02.1868
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Афимья Фомина
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Дарья Иванова
Мать ребёнка: Афимья Фомина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афимья Фомина
Смерть
Неизвестно