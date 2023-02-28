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Сверлов Иван Иванов

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Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1795 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1831 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Иван

Мать: не указана

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Степан Иванов

Мать ребёнка: Афимья Фомина

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
39
Рождение ребёнка
18.02.1868

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Афимья Фомина

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Дарья Иванова

Мать ребёнка: Афимья Фомина

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афимья Фомина

Смерть
Неизвестно
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