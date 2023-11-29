Огурцова Галина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.?
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.?
Отец: Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лебедева Ольга Олеговна
Отец ребёнка: Огурцов Олег Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карабанова Елена Олеговна
Отец ребёнка: Огурцов Олег Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Огурцов Олег Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
22.06.1964
Дочь: Кошелева Ирина Олеговна
Отец ребёнка: Огурцов Олег Алексеевич