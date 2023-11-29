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Огурцова Галина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.?

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.?

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебедева Ольга Олеговна

Отец ребёнка: Огурцов Олег Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карабанова Елена Олеговна

Отец ребёнка: Огурцов Олег Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Огурцов Алексей Олегович

Отец ребёнка: Огурцов Олег Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огурцов Олег Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Огурцов Игорь Олегович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
22.06.1964

Дочь: Кошелева Ирина Олеговна

Отец ребёнка: Огурцов Олег Алексеевич

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