Огурцов Олег Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огурцов Олег Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1964

Дочь: Кошелева Ирина Олеговна

Мать ребёнка: Огурцова Галина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебедева Ольга Олеговна

Мать ребёнка: Огурцова Галина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карабанова Елена Олеговна

Мать ребёнка: Огурцова Галина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Огурцов Алексей Олегович

Мать ребёнка: Огурцова Галина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огурцова Галина Михайловна

Смерть
Неизвестно
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