Огурцов Олег Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1964
Дочь: Кошелева Ирина Олеговна
Мать ребёнка: Огурцова Галина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лебедева Ольга Олеговна
Мать ребёнка: Огурцова Галина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карабанова Елена Олеговна
Мать ребёнка: Огурцова Галина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Огурцова Галина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно