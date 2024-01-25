Школдина -- Агрипина Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1886
Сын: Школдин Трофим Феоктистович
Отец ребёнка: Школдин Феоктист Иванович
Рождение ребёнка
05.05.1895
Дочь: Школдина Александра Феоктистовна
Отец ребёнка: Школдин Феоктист Иванович
Рождение ребёнка
19.07.1898
Дочь: Школдина Мария Феоктистовна
Отец ребёнка: Школдин Феоктист Иванович
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
06.07.1902
Дочь: Школдина Анна Феоктистовна
Отец ребёнка: Школдин Феоктист Иванович
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно