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Школдин Феоктист Иванович

Место рождения

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

До 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Школдин Трофим Феоктистович

Мать ребёнка: Школдина -- Агрипина Савельевна

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.05.1895

Дочь: Школдина Александра Феоктистовна

Мать ребёнка: Школдина -- Агрипина Савельевна

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
19.07.1898

Дочь: Школдина Мария Феоктистовна

Мать ребёнка: Школдина -- Агрипина Савельевна

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
06.07.1902

Дочь: Школдина Анна Феоктистовна

Мать ребёнка: Школдина -- Агрипина Савельевна

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Школдина -- Агрипина Савельевна

Смерть
Неизвестно
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