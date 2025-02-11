(Нуштаева) Агриппина Федоровна
женский, родилась 17.06.1892, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецНуштаев Фёдор Билетный Солдат ИвановОколо 1857 г.р.
МатьНуштаева, Кистанова Александра ВасильевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Кузнецов Св Во О Бр 12.10.1934 Георгий Федорович27.03.1891 г.р.
Дети
(Кузнецова Св Во 2.02.1950) Варвара Георгиевна27.11.1914 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1892
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
10.02.1913
Рождение ребёнка
27.11.1914
Дочь: (Кузнецова Св Во 2.02.1950) Варвара Георгиевна
Отец ребёнка: Кузнецов Св Во О Бр 12.10.1934 Георгий Федорович
Смерть
Неизвестно