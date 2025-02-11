(Нуштаева) Агриппина Федоровна 17.06.1892 — найти родственников по фамилии на Familio

(Нуштаева) Агриппина Федоровна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 17.06.1892, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Нуштаев Фёдор Билетный Солдат ИвановОколо 1857 г.р.
Мать
Нуштаева, Кистанова Александра ВасильевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Кузнецов Св Во О Бр 12.10.1934 Георгий Федорович27.03.1891 г.р.
Дети
(Кузнецова Св Во 2.02.1950) Варвара Георгиевна27.11.1914 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1892

Отец: Нуштаев Фёдор Билетный Солдат Иванов

Мать: Нуштаева, Кистанова Александра Васильевна

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
10.02.1913

Муж: Кузнецов Св Во О Бр 12.10.1934 Георгий Федорович

Рождение ребёнка
27.11.1914

Дочь: (Кузнецова Св Во 2.02.1950) Варвара Георгиевна

Отец ребёнка: Кузнецов Св Во О Бр 12.10.1934 Георгий Федорович

Смерть
Неизвестно

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