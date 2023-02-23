Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександра Васильевна

Александра Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1857 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Дарья Ермолаевна

Отец ребёнка: Кистанов Ермолай Абрамов

Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Клавдия Ермолаевна

Отец ребёнка: Кистанов Ермолай Абрамов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нуштаев Федор Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close