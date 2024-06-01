Гликерия Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Емельян
Мать: не указана
Фонд № 13. Оп.1. Д. 30 - Ревизия 1782 Фонд № 13. Опись 1. Дело 239е - Ревизия 1795
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1757
Отец ребёнка: Баяндин Пётр Леонтьевич
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239е - Ревизия 1795
Рождение ребёнка
1763
Отец ребёнка: Баяндин Пётр Леонтьевич
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239е - Ревизия 1795
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Баяндина Агрипина Петровна
Отец ребёнка: Баяндин Пётр Леонтьевич
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239е - Ревизия 1795
Рождение ребёнка
1772
Сын: Баяндин Прокопий Петрович
Отец ребёнка: Баяндин Пётр Леонтьевич
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239е - Ревизия 1795
Рождение ребёнка
1773
Отец ребёнка: Баяндин Пётр Леонтьевич
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239е - Ревизия 1795
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Баяндина Маримьяна Петровна
Отец ребёнка: Баяндин Пётр Леонтьевич
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Баяндин Пётр Леонтьевич
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239е - Ревизия 1795
Смерть
Неизвестно