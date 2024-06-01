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Гликерия Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Емельян

Мать: не указана

Фонд № 13. Оп.1. Д. 30 - Ревизия 1782 Фонд № 13. Опись 1. Дело 239е - Ревизия 1795
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баяндин Пётр Леонтьевич

Рождение ребёнка
1757

Сын: Баяндин Гавриил Петрович

Отец ребёнка: Баяндин Пётр Леонтьевич

Фонд № 13. Опись 1. Дело 239е - Ревизия 1795
Рождение ребёнка
1763

Сын: Баяндин Прохор Петрович

Отец ребёнка: Баяндин Пётр Леонтьевич

Фонд № 13. Опись 1. Дело 239е - Ревизия 1795
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Баяндина Агрипина Петровна

Отец ребёнка: Баяндин Пётр Леонтьевич

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239е - Ревизия 1795
Рождение ребёнка
1772

Сын: Баяндин Прокопий Петрович

Отец ребёнка: Баяндин Пётр Леонтьевич

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239е - Ревизия 1795
Рождение ребёнка
1773

Сын: Баяндин Филипп Петрович

Отец ребёнка: Баяндин Пётр Леонтьевич

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239е - Ревизия 1795
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Баяндина Маримьяна Петровна

Отец ребёнка: Баяндин Пётр Леонтьевич

Рождение ребёнка
1782

Сын: Баяндин Иван Петрович

Отец ребёнка: Баяндин Пётр Леонтьевич

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239е - Ревизия 1795
Смерть
Неизвестно

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