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Баяндин Гавриил Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

1817

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Баяндин Пётр Леонтьевич

Мать: Гликерия Емельяновна

Фонд № 13. Опись 1. Дело 239е - Ревизия 1795
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанида Ивановна

Рождение ребёнка
1784

Сын: Баяндин Семён Гаврилович

Мать ребёнка: Степанида Ивановна

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239е - Ревизия 1795
Смерть
1817
Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)

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