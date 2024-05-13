Баяндин Гавриил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смерти1817
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Баяндин Пётр Леонтьевич
Мать: Гликерия Емельяновна
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239е - Ревизия 1795
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанида Ивановна
Рождение ребёнка
1784
Мать ребёнка: Степанида Ивановна
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239е - Ревизия 1795
Смерть
1817
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)