Тимофеева (Тихомирова) Евдокия Митрофановна 14.03.1906 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тимофеева (Тихомирова) Евдокия Митрофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1906

Дата смерти

22.12.1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофеев Яков Ильич

Рождение ребёнка
22.12.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимофеев Яков Ильич

Смерть
22.12.1976

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