Тимофеева (Тихомирова) Евдокия Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1906
Дата смерти22.12.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофеев Яков Ильич
Рождение ребёнка
22.12.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тимофеев Яков Ильич
Смерть
22.12.1976