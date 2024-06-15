Некрасов Платон Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Некрасов Иван Васильев
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
12.01.1853
Жена: Некрасова Анна Иванова
Рождение ребёнка
22.10.1853
Мать ребёнка: Некрасова Анна Иванова
Рождение ребёнка
13.01.1856
Мать ребёнка: Некрасова Анна Иванова
Рождение ребёнка
17.08.1858
Дочь: (Некрасова) Александра Платонова
Мать ребёнка: Некрасова Анна Иванова
Рождение ребёнка
25.06.1861
Дочь: (Некрасова) Евфимия Платонова
Мать ребёнка: Некрасова Анна Иванова
Смерть
Неизвестно