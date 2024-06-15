Некрасов Платон Иванов 1832 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасов Платон Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Некрасов Иван Васильев

Мать: Некрасова Татьяна Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
12.01.1853

Жена: Некрасова Анна Иванова

Рождение ребёнка
22.10.1853

Сын: Некрасов Стефан Платонов

Мать ребёнка: Некрасова Анна Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.01.1856

Сын: Некрасов Павел Платонов

Мать ребёнка: Некрасова Анна Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.08.1858

Дочь: (Некрасова) Александра Платонова

Мать ребёнка: Некрасова Анна Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.06.1861

Дочь: (Некрасова) Евфимия Платонова

Мать ребёнка: Некрасова Анна Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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