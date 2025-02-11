Зайцев Иван Иванович
мужской, родился 1717, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умер 1755, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
ОтецЗайцев Иван Клементьевич1686 г.р.
Супруги
Аграфена НикифироваНеизвестно г.р.
Дети
Зайцев Семён Иванович1752 г.р.
(Зайцева) Агафья Ивановна1756 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Зайцев Иван Клементьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аграфена Никифирова
Рождение ребёнка
1752
Мать ребёнка: Аграфена Никифирова
Смерть
1755
Рождение ребёнка
1756
Дочь: (Зайцева) Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Аграфена Никифирова