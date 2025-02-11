Зайцев Иван Иванович 1717 — найти родственников по фамилии на Familio

Зайцев Иван Иванович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1717, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умер 1755, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Отец
Зайцев Иван Клементьевич1686 г.р.
Супруги
Аграфена НикифироваНеизвестно г.р.
Дети
Зайцев Семён Иванович1752 г.р.
(Зайцева) Агафья Ивановна1756 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Зайцев Иван Клементьевич

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аграфена Никифирова

Рождение ребёнка
1752

Сын: Зайцев Семён Иванович

Мать ребёнка: Аграфена Никифирова

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
1755
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1756

Дочь: (Зайцева) Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Аграфена Никифирова

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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