Шевцова Евфросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевцова Евфросинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Николенко Сaфрон Павлович

Мать: Николенко (Шевченко) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шевцов Стефан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевцов Стефан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шевцовa) Валентина

Отец ребёнка: Шевцов Стефан

Смерть
Неизвестно

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