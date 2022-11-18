Шевцова Евфросинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Николенко Сaфрон Павлович
Мать: Николенко (Шевченко) ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шевцов Стефан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шевцов Стефан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шевцовa) Валентина
Отец ребёнка: Шевцов Стефан
Смерть
Неизвестно