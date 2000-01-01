(Шевченко) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.03.1913
Дочь: Николенко Мария
Отец ребёнка: Сaфрон Павлович
Рождение ребёнка
17.12.1920
Дочь: Темник Варвара (Валентина)
Отец ребёнка: Сaфрон Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий
Отец ребёнка: Сaфрон Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бессонова Нина
Отец ребёнка: Сaфрон Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шевцова Евфросинья
Отец ребёнка: Сaфрон Павлович
Смерть
Неизвестно