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(Шевченко) ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.03.1913

Дочь: Николенко Мария

Отец ребёнка: Сaфрон Павлович

Рождение ребёнка
17.12.1920

Дочь: Темник Варвара (Валентина)

Отец ребёнка: Сaфрон Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий

Отец ребёнка: Сaфрон Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бессонова Нина

Отец ребёнка: Сaфрон Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевцова Евфросинья

Отец ребёнка: Сaфрон Павлович

Смерть
Неизвестно
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