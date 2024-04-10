Кутузова (Шаркова) Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутузова (Шаркова) Евдокия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Шарков Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
26.05.1902 ст.

Муж: Кутузов Георгий Степанович

Рождение ребёнка
18.03.1903

Сын: Кутузов Алексей Георгиевич

Отец ребёнка: Кутузов Георгий Степанович

Место жительства
Неизвестно
Полоцкое, Самойловский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
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