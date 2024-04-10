Кутузова (Шаркова) Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Шарков Михаил
Бракосочетание
26.05.1902 ст.
Рождение ребёнка
18.03.1903
Сын: Кутузов Алексей Георгиевич
Отец ребёнка: Кутузов Георгий Степанович
Место жительства
Неизвестно
Полоцкое, Самойловский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно