Penner (Dyck) Margaretha
женский, родилась 1871, Николай-Поле
умерла 1934
ОтецDyck Johann03.06.1839 г.р.
МатьDyck (Peters) Susanna14.08.1842 г.р.
Супруги
Penner Heinrich H24.12.1870 г.р.
Дети
(Penner) Susanna H09.06.1893 г.р.
Janzen (Penner) Anna H.14.07.1895 г.р.Показать еще 5
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Рождение
1871
Отец: Dyck Johann
Мать: Dyck (Peters) Susanna
Бракосочетание
Около 1892
Муж: Penner Heinrich H
Рождение ребёнка
09.06.1893
Дочь: (Penner) Susanna H
Отец ребёнка: Penner Heinrich H
Рождение ребёнка
14.07.1895
Дочь: Janzen (Penner) Anna H.
Отец ребёнка: Penner Heinrich H
Рождение ребёнка
27.02.1898
Сын: Penner Heinrich H D
Отец ребёнка: Penner Heinrich H
Рождение ребёнка
18.07.1900
Сын: Penner John H.
Отец ребёнка: Penner Heinrich H
Рождение ребёнка
17.10.1904
Сын: Penner Bernhard H D
Отец ребёнка: Penner Heinrich H
Рождение ребёнка
28.05.1907
Дочь: Paetkau (Penner) Margareta H.
Отец ребёнка: Penner Heinrich H
Рождение ребёнка
23.10.1909
Сын: Penner Abram
Отец ребёнка: Penner Heinrich H
Смерть
1934