Penner (Dyck) Margaretha 1871 — найти родственников по фамилии на Familio

Penner (Dyck) Margaretha

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1871, Николай-Поле

умерла 1934

Отец
Dyck Johann03.06.1839 г.р.
Мать
Dyck (Peters) Susanna14.08.1842 г.р.
Супруги
Penner Heinrich H24.12.1870 г.р.
Дети
(Penner) Susanna H09.06.1893 г.р.
Janzen (Penner) Anna H.14.07.1895 г.р.
Показать еще 5
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Dyck Johann

Мать: Dyck (Peters) Susanna

Бракосочетание
Около 1892

Муж: Penner Heinrich H

Рождение ребёнка
09.06.1893

Дочь: (Penner) Susanna H

Отец ребёнка: Penner Heinrich H

Рождение ребёнка
14.07.1895

Дочь: Janzen (Penner) Anna H.

Отец ребёнка: Penner Heinrich H

Рождение ребёнка
27.02.1898

Сын: Penner Heinrich H D

Отец ребёнка: Penner Heinrich H

Рождение ребёнка
18.07.1900

Сын: Penner John H.

Отец ребёнка: Penner Heinrich H

Рождение ребёнка
17.10.1904

Сын: Penner Bernhard H D

Отец ребёнка: Penner Heinrich H

Рождение ребёнка
28.05.1907

Дочь: Paetkau (Penner) Margareta H.

Отец ребёнка: Penner Heinrich H

Рождение ребёнка
23.10.1909

Сын: Penner Abram

Отец ребёнка: Penner Heinrich H

Смерть
1934

Мы используем куки для улучшения работы сайта.