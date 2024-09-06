Малютина Авдотья(Евдокия) Ефимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1813
Отец: не указан
Мать: не указана
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/503632#288
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1849
Отец ребёнка: Малютин Петр Ефимович
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/837406#393 в 1917 ему 67 лет https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#54 здесь 18 лет
Рождение ребёнка
30.09.1854
Дочь: Малютина Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Малютин Петр Ефимович
Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга 1854 год\496-1-12605-10об-11.JPG
Смерть
Неизвестно