Малютина Авдотья(Евдокия) Ефимовна Около 1813 — найти родственников по фамилии на Familio
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Малютина Авдотья(Евдокия) Ефимовна

Место рождения

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1810 г.р.

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/503632#288
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малютин Петр Ефимович

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Малютин Никита Петрович

Отец ребёнка: Малютин Петр Ефимович

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/837406#393 в 1917 ему 67 лет https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#54 здесь 18 лет
Рождение ребёнка
30.09.1854

Дочь: Малютина Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Малютин Петр Ефимович

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга 1854 год\496-1-12605-10об-11.JPG
Смерть
Неизвестно

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