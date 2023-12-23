Козулин Антон Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козулин Антон Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1863

Отец: Козулин Егор

Мать: не указана

из именного списка казакам на 1890 год в сводном списке были зафиксированы дети Егора Козулина, казаки станицы Михайлосемёновки: Антон 27 лет, Иван - 25 и Григорий - 21
Место жительства
1890
Ленинское, Ленинский муниципальный район, Еврейская автономная область
Смерть
Неизвестно
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