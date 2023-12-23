Козулин Егор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1863
Мать ребёнка: не указана
из именного списка казакам на 1890 год в сводном списке были зафиксированы дети Егора Козулина, казаки станицы Михайлосемёновки: Антон 27 лет, Иван - 25 и Григорий - 21
Рождение ребёнка
Вычислено 1865
Мать ребёнка: не указана
из именного списка казакам на 1890 год в сводном списке были зафиксированы дети Егора Козулина, казаки станицы Михайлосемёновки: Антон 27 лет, Иван - 25 и Григорий - 21.
Рождение ребёнка
Вычислено 1869
Сын: Козулин Григорий Егорович
Мать ребёнка: не указана
из именного списка казакам на 1890 год в сводном списке были зафиксированы дети Егора Козулина, казаки станицы Михайлосемёновки: Антон 27 лет, Иван - 25 и Григорий - 21.
Смерть
Неизвестно