Козулин Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозулин Егор

Козулин Егор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1863 г.р.
Вычислено 1865 г.р.
Вычислено 1869 г.р.

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1863

Сын: Козулин Антон Егорович

Мать ребёнка: не указана

из именного списка казакам на 1890 год в сводном списке были зафиксированы дети Егора Козулина, казаки станицы Михайлосемёновки: Антон 27 лет, Иван - 25 и Григорий - 21
Рождение ребёнка
Вычислено 1865

Сын: Козулин Иван Егорович

Мать ребёнка: не указана

из именного списка казакам на 1890 год в сводном списке были зафиксированы дети Егора Козулина, казаки станицы Михайлосемёновки: Антон 27 лет, Иван - 25 и Григорий - 21.
Рождение ребёнка
Вычислено 1869

Сын: Козулин Григорий Егорович

Мать ребёнка: не указана

из именного списка казакам на 1890 год в сводном списке были зафиксированы дети Егора Козулина, казаки станицы Михайлосемёновки: Антон 27 лет, Иван - 25 и Григорий - 21.
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.