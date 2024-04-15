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Жерновенко Иван Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Жерновенко Григорий

Мать: не указана

Место жительства
С 1803
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Старались заводить собственные свои дома и землепашество ибо они в скором времениудовольствованы будут казённой сумою
Рождение ребёнка
1812

Сын: Жорновов Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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