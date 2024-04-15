Жерновенко Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Жерновенко Григорий
Место жительства
С 1803
Старались заводить собственные свои дома и землепашество ибо они в скором времениудовольствованы будут казённой сумою
Рождение ребёнка
1812
Сын: Жорновов Василий Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно