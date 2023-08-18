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Жорновов Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1811 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
После 1851
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Причислен после 9 ревизии, т.е. между 1851 и 1858 гг
Военная служба
До 1858
Окончил службу между 1851 и 1858 Воинское звание: рядовой
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жорновова Варвара Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно