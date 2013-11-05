Гришина Мария Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1932
Дата смерти05.11.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.1962
Островское, Княгининский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.11.2013