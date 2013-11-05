Гришина Мария Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГришина Мария Семеновна

Гришина Мария Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1932

Дата смерти

05.11.2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гришин Евгений Иванович

Островское, Княгининский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гришин Евгений Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гришин Евгений Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гришин Евгений Иванович

Смерть
05.11.2013
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close