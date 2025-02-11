Василий Анисимов
мужской, родился 1830, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецАнисим Ильин1803 г.р.
МатьДомна1805 г.р.
Супруги
Матрёна Васильева1832 г.р.
Дети
Андрей Васильев1858 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Анисим Ильин
Мать: Домна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрёна Васильева
Место жительства
1835
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
1858
Сын: Андрей Васильев
Мать ребёнка: Матрёна Васильева
Смерть
Неизвестно