Василий Анисимов 1830 — найти родственников по фамилии на Familio

Василий Анисимов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1830, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Анисим Ильин1803 г.р.
Мать
Домна1805 г.р.
Супруги
Матрёна Васильева1832 г.р.
Дети
Андрей Васильев1858 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Анисим Ильин

Мать: Домна

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрёна Васильева

Место жительства
1835
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

14

Место жительства
1850
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

11

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

8

Рождение ребёнка
1858

Сын: Андрей Васильев

Мать ребёнка: Матрёна Васильева

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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