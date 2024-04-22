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Рукосуев Севастьян Перфильевич

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Место рождения

Проспихинская, Кежемская волость, Енисейский уезд

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: Рукосуев Перфилий

Мать: ?

Проспихинская, Кежемская волость, Енисейский уезд
Рождение ребёнка
Около 1919

Дочь: Степанида Севастьяновна (Касьяновна)

Мать ребёнка: Рукосуева Мария Константиновна

Рождение ребёнка
25.11.1929

Сын: Рукосуев Валентин Севастьянович

Мать ребёнка: Рукосуева Мария Константиновна

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рукосуева Мария Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рукосуева Мария Константиновна

Смерть
Неизвестно
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