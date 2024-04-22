Рукосуев Севастьян Перфильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: Рукосуев Перфилий
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1919
Дочь: Степанида Севастьяновна (Касьяновна)
Мать ребёнка: Рукосуева Мария Константиновна
Рождение ребёнка
25.11.1929
Сын: Рукосуев Валентин Севастьянович
Мать ребёнка: Рукосуева Мария Константиновна
Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рукосуева Мария Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно