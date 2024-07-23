Рукосуев Валентин Севастьянович
Место рождения
Дата рождения25.11.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1929
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рукосуева (Рукосуева) Анна Гавриловна (Алексеевна)
Рождение ребёнка
14.03.1954
Дочь: Каверзина (Рукосуева) Мария Валентиновна
Мать ребёнка: Рукосуева (Рукосуева) Анна Гавриловна (Алексеевна)
Рождение ребёнка
14.03.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рукосуева (Рукосуева) Анна Гавриловна (Алексеевна)
Рождение ребёнка
18.07.1958
Смерть
Неизвестно