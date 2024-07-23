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Рукосуев Валентин Севастьянович

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Место рождения

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

25.11.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1929

Отец: Рукосуев Севастьян Перфильевич

Мать: Рукосуева (Быкова) Мария Константиновна

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рукосуева (Рукосуева) Анна Гавриловна (Алексеевна)

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рукосуева (Рукосуева) Анна Гавриловна (Алексеевна)

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
14.03.1954

Дочь: Каверзина (Рукосуева) Мария Валентиновна

Мать ребёнка: Рукосуева (Рукосуева) Анна Гавриловна (Алексеевна)

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
14.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рукосуева (Рукосуева) Анна Гавриловна (Алексеевна)

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
18.07.1958

Сын: Рукосуев Владимир Валентинович

Мать ребёнка: Рукосуева (Рукосуева) Анна Гавриловна (Алексеевна)

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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