Щеглова (Виноградова) Ксения Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеглова (Виноградова) Ксения Никифорова

Место рождения

Фомищево, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

22.01.1846 ст.

Дата смерти

После 1916 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1846 ст.

Отец: Виноградов Никифор Николаев

Мать: Виноградова (Георгиевская) Александра Иванова

Фомищево, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щеглов Виктор Филиппович

Рождение ребёнка
30.10.1864 ст.

Дочь: (Щеглова) Зиновия Викторова

Отец ребёнка: Щеглов Виктор Филиппович

Алексин, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
08.11.1866 ст.

Сын: Щеглов Михаил Викторов

Отец ребёнка: Щеглов Виктор Филиппович

Алексин, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
03.12.1866 ст.

Сын: Щеглов Николай Викторов

Отец ребёнка: Щеглов Виктор Филиппович

Алексин, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
17.04.1870 ст.

Дочь: Погожева Александра Викторова

Отец ребёнка: Щеглов Виктор Филиппович

Алексин, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1872 ст.

Дочь: (Щеглова) Зиновия Викторова

Отец ребёнка: Щеглов Виктор Филиппович

Алексин, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
02.02.1872 ст.

Сын: Щеглов Михаил Викторов

Отец ребёнка: Щеглов Виктор Филиппович

Алексин, город Алексин, Тульская область
Смерть
После 1916 ст.

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