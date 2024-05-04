Щеглова (Виноградова) Ксения Никифорова
Место рождения
Дата рождения22.01.1846 ст.
Дата смертиПосле 1916 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1846 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.10.1864 ст.
Дочь: (Щеглова) Зиновия Викторова
Отец ребёнка: Щеглов Виктор Филиппович
Рождение ребёнка
08.11.1866 ст.
Отец ребёнка: Щеглов Виктор Филиппович
Рождение ребёнка
03.12.1866 ст.
Отец ребёнка: Щеглов Виктор Филиппович
Рождение ребёнка
17.04.1870 ст.
Дочь: Погожева Александра Викторова
Отец ребёнка: Щеглов Виктор Филиппович
Рождение ребёнка
1872 ст.
Дочь: (Щеглова) Зиновия Викторова
Отец ребёнка: Щеглов Виктор Филиппович
Рождение ребёнка
02.02.1872 ст.
Отец ребёнка: Щеглов Виктор Филиппович
Смерть
После 1916 ст.