Савельева (Сорокина) Анастасия Ильинична 23.12.1917 — найти родственников по фамилии на Familio
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Савельева (Сорокина) Анастасия Ильинична

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Место рождения

Змейка, город Выкса, Нижегородская область

Дата рождения

23.12.1917

Дата смерти

20.01.2002

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1917

Отец: Сорокин Илья Александрович

Мать: Сорокина Надежда Николаевна

Змейка, город Выкса, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савельева Вера Ивановна

Отец ребёнка: Савельев Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савельев Иван Иванович

Рождение ребёнка
18.05.1936

Сын: Савельев Владимир Иванович

Отец ребёнка: Савельев Иван Иванович

Рождение ребёнка
1939

Сын: Савельев Александр Иванович

Отец ребёнка: Савельев Иван Иванович

Рождение ребёнка
06.11.1949

Сын: Савельев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Быстров Иван Федорович

Смерть
20.01.2002

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