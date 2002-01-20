Савельева (Сорокина) Анастасия Ильинична
Место рождения
Дата рождения23.12.1917
Дата смерти20.01.2002
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1917
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савельева Вера Ивановна
Отец ребёнка: Савельев Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.05.1936
Сын: Савельев Владимир Иванович
Отец ребёнка: Савельев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1939
Сын: Савельев Александр Иванович
Отец ребёнка: Савельев Иван Иванович
Рождение ребёнка
06.11.1949
Отец ребёнка: Быстров Иван Федорович
Смерть
20.01.2002