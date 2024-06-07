Князева Анисия Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Возможно Малютина (Князева) Пелагея Спиридоновна
Отец ребёнка: Князев Спиридон Антонович
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Князев Макар Спиридонович
Отец ребёнка: Князев Спиридон Антонович
Рождение ребёнка
Около 1818 ст.
Отец ребёнка: Князев Спиридон Антонович
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Князев Михаил Спиридонович
Отец ребёнка: Князев Спиридон Антонович
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: (Князева) Васса Спиридоновна
Отец ребёнка: Князев Спиридон Антонович
Рождение ребёнка
Около 1831 ст.
Сын: Князев Созонт Спиридонович
Отец ребёнка: Князев Спиридон Антонович
Смерть
Неизвестно