Князева Анисия Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Князева Анисия Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Князев Спиридон Антонович

Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Возможно Малютина (Князева) Пелагея Спиридоновна

Отец ребёнка: Князев Спиридон Антонович

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Князев Макар Спиридонович

Отец ребёнка: Князев Спиридон Антонович

Рождение ребёнка
Около 1818 ст.

Сын: Князев Иван Спиридонович

Отец ребёнка: Князев Спиридон Антонович

Теляково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Князев Михаил Спиридонович

Отец ребёнка: Князев Спиридон Антонович

Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: (Князева) Васса Спиридоновна

Отец ребёнка: Князев Спиридон Антонович

Рождение ребёнка
Около 1831 ст.

Сын: Князев Созонт Спиридонович

Отец ребёнка: Князев Спиридон Антонович

Теляково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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