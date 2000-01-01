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Князев Спиридон Антонович

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Место рождения

Теляково

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Князев Антон

Мать: ?

Теляково
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Пелагея Спиридоновна

Мать ребёнка: Князева Анисия Герасимовна

Теляково
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Князев Макар Спиридонович

Мать ребёнка: Князева Анисия Герасимовна

Теляково
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Князев Иван Спиридонович

Мать ребёнка: Князева Анисия Герасимовна

Теляково
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Князев Михаил Спиридонович

Мать ребёнка: Князева Анисия Герасимовна

Теляково
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Васса Спиридоновна

Мать ребёнка: Князева Анисия Герасимовна

Теляково
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Князева Анисия Герасимовна

Смерть
Неизвестно
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