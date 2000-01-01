Князев Спиридон Антонович
Место рожденияТеляково
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: Князев Антон
Мать: ?
Теляково
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Пелагея Спиридоновна
Мать ребёнка: Князева Анисия Герасимовна
Теляково
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Князев Макар Спиридонович
Мать ребёнка: Князева Анисия Герасимовна
Теляково
Рождение ребёнка
Около 1818
Мать ребёнка: Князева Анисия Герасимовна
Теляково
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Князев Михаил Спиридонович
Мать ребёнка: Князева Анисия Герасимовна
Теляково
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Васса Спиридоновна
Мать ребёнка: Князева Анисия Герасимовна
Теляково
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно