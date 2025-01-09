Архипова (Борисова) Василиса Николаевна
женский, родилась 21.08.1829 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умерла После 1858
ОтецБорисов Николай ПрокопьевичОколо 1804 г.р.
МатьБорисова (Попова) Федосья Моисеевна29.05.1804 ст. г.р.
Супруги
Архипов Григорий Матвеевич24.09.1831 ст. г.р.
Дети
Архипов Сергей ГригорьевичОколо 1853 г.р.
Архипов Аким ГригорьевичОколо ?.09.1854 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1829 ст.
Место жительства
Неизвестно
Крещение
22.08.1829 ст.
Бракосочетание
24.02.1850 ст.
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Архипов Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Архипов Григорий Матвеевич
Рождение ребёнка
Около ?.09.1854
Отец ребёнка: Архипов Григорий Матвеевич
Рождение ребёнка
21.10.1855 ст.
Дочь: Анастасия Григорьевна (Архипова) Анна Анна/Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Архипов Григорий Матвеевич
Рождение ребёнка
01.02.1858 ст.
Сын: Архипов Семен Григорьевич
Отец ребёнка: Архипов Григорий Матвеевич
Смерть
После 1858