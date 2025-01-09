Архипова (Борисова) Василиса Николаевна 21.08.1829 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Архипова (Борисова) Василиса Николаевна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась 21.08.1829 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умерла После 1858

Отец
Борисов Николай ПрокопьевичОколо 1804 г.р.
Мать
Борисова (Попова) Федосья Моисеевна29.05.1804 ст. г.р.
Супруги
Архипов Григорий Матвеевич24.09.1831 ст. г.р.
Дети
Архипов Сергей ГригорьевичОколо 1853 г.р.
Архипов Аким ГригорьевичОколо ?.09.1854 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1829 ст.

Отец: Борисов Николай Прокопьевич

Мать: Борисова (Попова) Федосья Моисеевна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Крещение
22.08.1829 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
24.02.1850 ст.

Муж: Архипов Григорий Матвеевич

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Архипов Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Архипов Григорий Матвеевич

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около ?.09.1854

Сын: Архипов Аким Григорьевич

Отец ребёнка: Архипов Григорий Матвеевич

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
21.10.1855 ст.

Дочь: Анастасия Григорьевна (Архипова) Анна Анна/Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Архипов Григорий Матвеевич

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
01.02.1858 ст.

Сын: Архипов Семен Григорьевич

Отец ребёнка: Архипов Григорий Матвеевич

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1858

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