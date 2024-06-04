Мордашева Матрена Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мордашева Матрена Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

01.04.1943

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.06.1888 ст.

Дочь: Усова (Мордашева) Агриппина Яковлевна

Отец ребёнка: Мордашев Яков Поликарпович

Крестовоздвиженская старообрядческая церковь, д. Климотино. Жених - Авраамий Павлович Усов д. Ивановская Катунская вол. Балахнинский уезд Нижегородская губ., первым браком, 20 лет. Невеста - Девица Аг... Показать все
Смерть
01.04.1943

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