Мордашева Матрена Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1867
Дата смерти01.04.1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.06.1888 ст.
Дочь: Усова (Мордашева) Агриппина Яковлевна
Отец ребёнка: Мордашев Яков Поликарпович
Крестовоздвиженская старообрядческая церковь, д. Климотино. Жених - Авраамий Павлович Усов д. Ивановская Катунская вол. Балахнинский уезд Нижегородская губ., первым браком, 20 лет. Невеста - Девица Аг... Показать все