Усова (Мордашева) Агриппина Яковлевна 16.06.1888 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Усова (Мордашева) Агриппина Яковлевна

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Место рождения

д. Климотино Павелковская волость Балахнинский уезд (д. Климотино Чкаловский район Нижегородская область)

Дата рождения

16.06.1888 ст.

Дата смерти

01.08.1963

Пол

Женский

Добавил:

НУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1888 ст.

Отец: Мордашев Яков Поликарпович

Мать: Мордашева Матрена Захаровна

д. Климотино Павелковская волость Балахнинский уезд (д. Климотино Чкаловский район Нижегородская область)
Крестовоздвиженская старообрядческая церковь, д. Климотино. Жених - Авраамий Павлович Усов д. Ивановская Катунская вол. Балахнинский уезд Нижегородская губ., первым браком, 20 лет. Невеста - Девица Аг... Показать все
Крещение
16.06.1888 ст.
д. Климотино Павелковская волость Балахнинский уезд (д. Климотино Чкаловский район Нижегородская область)
Крестовоздвиженская старообрядческая церковь д. Климотино Отец - Яков Поликарпович д. Климотино. Восприемники: Федор Васильев д. Кузьмино и Феоктиста Симеоновна д. Климотино
Бракосочетание
06.11.1905 ст.

Муж: Усов Авраам (Авраамий) Павлович

д. Климотино Павелковская волость Балахнинский уезд (д. Климотино Чкаловский район Нижегородская область)
Смена фамилии
06.11.1905 ст.
Рождение ребёнка
26.06.1926

Сын: Усов Павел Авраамович

Отец ребёнка: Усов Авраам (Авраамий) Павлович

Смерть
01.08.1963
г. Чкаловск Городецкий район Горьковская область (г. Чкаловск Нижегородская область)

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