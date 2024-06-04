Усова (Мордашева) Агриппина Яковлевна
Место рожденияд. Климотино Павелковская волость Балахнинский уезд (д. Климотино Чкаловский район Нижегородская область)
Дата рождения16.06.1888 ст.
Дата смерти01.08.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
16.06.1888 ст.
д. Климотино Павелковская волость Балахнинский уезд (д. Климотино Чкаловский район Нижегородская область)
Крестовоздвиженская старообрядческая церковь, д. Климотино. Жених - Авраамий Павлович Усов д. Ивановская Катунская вол. Балахнинский уезд Нижегородская губ., первым браком, 20 лет. Невеста - Девица Аг... Показать все
Крещение
16.06.1888 ст.
д. Климотино Павелковская волость Балахнинский уезд (д. Климотино Чкаловский район Нижегородская область)
Крестовоздвиженская старообрядческая церковь д. Климотино Отец - Яков Поликарпович д. Климотино. Восприемники: Федор Васильев д. Кузьмино и Феоктиста Симеоновна д. Климотино
Бракосочетание
06.11.1905 ст.
д. Климотино Павелковская волость Балахнинский уезд (д. Климотино Чкаловский район Нижегородская область)
Смена фамилии
06.11.1905 ст.
Рождение ребёнка
26.06.1926
Отец ребёнка: Усов Авраам (Авраамий) Павлович
Смерть
01.08.1963
г. Чкаловск Городецкий район Горьковская область (г. Чкаловск Нижегородская область)