Моровов Федор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.06.1905 ст.
Мать ребёнка: Моровова (Тихонова) Мария Яковлевна
Верхняя Маза, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно