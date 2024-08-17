Моровов Федор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моровов Федор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1884 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моровова (Тихонова) Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
28.06.1905 ст.

Сын: Моровов Петр Федорович

Мать ребёнка: Моровова (Тихонова) Мария Яковлевна

Верхняя Маза, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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