Моровова (Тихонова) Мария Яковлевна
Место рождения
Дата рождения29.07.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1884
Бракосочетание
Неизвестно
Восприемник
29.04.1900 ст.
29.04.1900 Крестила Василия - сына Михаила Констанотинова Тихонова. Фамилия Тихонова
Восприемник
17.10.1904 ст.
крестила свою сестру Параскеву (1904-1904)
Рождение ребёнка
28.06.1905 ст.
Отец ребёнка: Моровов Федор Васильевич
Смерть
Неизвестно