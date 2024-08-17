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Моровова (Тихонова) Мария Яковлевна

Место рождения

Верхняя Маза, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

29.07.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1884

Отец: Тихонов (Пискунов-Морозов) Яков Константинович

Мать: Тихонова Параскева Семеновна

Верхняя Маза, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моровов Федор Васильевич

Восприемник
29.04.1900 ст.
29.04.1900 Крестила Василия - сына Михаила Констанотинова Тихонова. Фамилия Тихонова
Восприемник
17.10.1904 ст.
Верхняя Маза, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
крестила свою сестру Параскеву (1904-1904)
Рождение ребёнка
28.06.1905 ст.

Сын: Моровов Петр Федорович

Отец ребёнка: Моровов Федор Васильевич

Верхняя Маза, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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