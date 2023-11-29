Рузавин Павел Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рузавина Екатерина Павловна
Мать ребёнка: Рузавина Аксинья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рузавина Федосья Павловна
Мать ребёнка: Рузавина Аксинья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рузавина Аксинья Васильевна
Рождение ребёнка
1917
Мать ребёнка: Рузавина Аксинья Васильевна
Рождение ребёнка
31.10.1930
Сын: Рузавин Александр Павлович
Мать ребёнка: Рузавина Аксинья Васильевна
Смерть
Неизвестно