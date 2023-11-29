Рузавин Павел Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рузавин Павел Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рузавина Екатерина Павловна

Мать ребёнка: Рузавина Аксинья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рузавина Федосья Павловна

Мать ребёнка: Рузавина Аксинья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рузавин Михаил Павович

Мать ребёнка: Рузавина Аксинья Васильевна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Рузавин Георгий Павлович

Мать ребёнка: Рузавина Аксинья Васильевна

Рождение ребёнка
31.10.1930

Сын: Рузавин Александр Павлович

Мать ребёнка: Рузавина Аксинья Васильевна

Смерть
Неизвестно

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