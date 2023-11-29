Рузавина Аксинья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рузавина Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Рузавин Павел Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рузавина Федосья Павловна
Отец ребёнка: Рузавин Павел Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рузавин Павел Александрович
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Рузавин Павел Александрович
Рождение ребёнка
31.10.1930
Сын: Рузавин Александр Павлович
Отец ребёнка: Рузавин Павел Александрович
Смерть
Неизвестно