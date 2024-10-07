Доильницын Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1910
Сын: Доильницын Павел Григорьевич
Мать ребёнка: Доильницына Анна Павловна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: (Доильницына) Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Доильницына Анна Павловна
Смерть
Неизвестно