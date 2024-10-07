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Доильницын Григорий Иванович

Место рождения

Давыдовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Доильницын Иван Гаврилович

Мать: Доильницына (Третьякова) Евдокия Михайловна

Давыдовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
Давыдовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Доильницына Анна Павловна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Доильницын Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Доильницына Анна Павловна

Давыдовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: (Доильницына) Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Доильницына Анна Павловна

Давыдовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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