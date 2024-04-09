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(Назаренко) Анна Анатольевна

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Место рождения

Советский Союз, Россия, Амурская, Зея

Дата рождения

13.12.1983

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1983

Отец: Назаренко Анатолий Тимофеевич

Мать: (Плюснина) Маргарита Леонидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тютерева) Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Тютерев Василий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тютерев Василий Александрович

Рождение ребёнка
28.07.2004

Дочь: (Тютерева) Диана Васильевна

Отец ребёнка: Тютерев Василий Александрович

Рождение ребёнка
01.05.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тютерев Василий Александрович

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