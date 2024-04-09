(Назаренко) Анна Анатольевна
Место рожденияСоветский Союз, Россия, Амурская, Зея
Дата рождения13.12.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1983
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тютерева) Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Тютерев Василий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.07.2004
Дочь: (Тютерева) Диана Васильевна
Отец ребёнка: Тютерев Василий Александрович
Рождение ребёнка
01.05.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тютерев Василий Александрович