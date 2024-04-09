(Плюснина) Маргарита Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Плюснина) Маргарита Леонидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1958

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1958

Отец: Плюснин Леонид Николаевич

Мать: (Бардова) Анна Семеновна

Рождение ребёнка
20.11.1980

Сын: Назаренко Павел Анатольевич

Отец ребёнка: Назаренко Анатолий Тимофеевич

Рождение ребёнка
13.12.1983

Дочь: (Назаренко) Анна Анатольевна

Отец ребёнка: Назаренко Анатолий Тимофеевич

Рождение ребёнка
13.04.1989

Дочь: (Назаренко) Алена Анатольевна

Отец ребёнка: Назаренко Анатолий Тимофеевич

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