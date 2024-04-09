(Плюснина) Маргарита Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1958
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1958
Рождение ребёнка
20.11.1980
Сын: Назаренко Павел Анатольевич
Отец ребёнка: Назаренко Анатолий Тимофеевич
Рождение ребёнка
13.12.1983
Дочь: (Назаренко) Анна Анатольевна
Отец ребёнка: Назаренко Анатолий Тимофеевич
Рождение ребёнка
13.04.1989
Дочь: (Назаренко) Алена Анатольевна
Отец ребёнка: Назаренко Анатолий Тимофеевич