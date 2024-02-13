(Соколова) Александра Трофимовна
Место рождения
Дата рождения05.01.1910 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1910 ст.
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-45 стр.57-58 (Рождение №-8ж)
Крещение
07.01.1910 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: не указан Крёстная мать: Гликерия Алексеевна - крестьянская девица из д.Шадрино (родная тётя)
Смерть
Неизвестно