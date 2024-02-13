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(Соколова) Александра Трофимовна

Место рождения

Токариха, Кологривский уезд, Костромская область

Дата рождения

05.01.1910 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

Около 1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1910 ст.

Отец: Соколов Трофим Иванович

Мать: Соколова (-) Дарья Алексеевна

Токариха, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-45 стр.57-58 (Рождение №-8ж)
Крещение
07.01.1910 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: не указан Крёстная мать: Гликерия Алексеевна - крестьянская девица из д.Шадрино (родная тётя)
Смерть
Неизвестно
Токариха, Кологривский уезд, Костромская область

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