(Зазнобин) Мария Михайлова
Место рожденияГорки, Ярославская область, Россия
Дата рожденияОколо 1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.01.1909
Отец ребёнка: Зазнобин Василий Михайлов
Рождение ребёнка
15.02.1913
Сын: Зазнобин Николай Васильев
Отец ребёнка: Зазнобин Василий Михайлов