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(Зазнобин) Мария Михайлова

Место рождения

Горки, Ярославская область, Россия

Дата рождения

Около 1889

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1888 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зазнобин Василий Михайлов

Рождение ребёнка
10.01.1909

Сын: Зазнобин Михаил Васильев

Отец ребёнка: Зазнобин Василий Михайлов

Рождение ребёнка
15.02.1913

Сын: Зазнобин Николай Васильев

Отец ребёнка: Зазнобин Василий Михайлов

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