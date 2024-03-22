Саган Захар Савельевич
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Саган Савелий Стефанович
Рождение ребёнка
12.02.1924
Мать ребёнка: Саган Мария Степановна
Каменка, Ново-Локтевская волость, Барнаульский уезд
3 ребенок по числу родившихся 2 ребенок по числу живых Кем сделано заявление о рождении: Куренок Савелием, гражданином пос. Каменка, Н-Локтевской волости, Черепановского уезда Отец: Саган Захар Саве... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Саган Мария Степановна
Место жительства
Неизвестно
Новосибирская обл., Черепановский р-н, п. Плакун
Смерть
Неизвестно