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Саган Захар Савельевич

Место рождения

Чесновский Раковец, Тернопільська область

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Саган Савелий Стефанович

Мать: не указана

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Рождение ребёнка
12.02.1924

Сын: Саган Евгений Захарович

Мать ребёнка: Саган Мария Степановна

Каменка, Ново-Локтевская волость, Барнаульский уезд
3 ребенок по числу родившихся 2 ребенок по числу живых Кем сделано заявление о рождении: Куренок Савелием, гражданином пос. Каменка, Н-Локтевской волости, Черепановского уезда Отец: Саган Захар Саве... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саган Мария Степановна

Место жительства
Неизвестно
Новосибирская обл., Черепановский р-н, п. Плакун
Смерть
Неизвестно
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