Саган Савелий Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Саган Стефан Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1889
Сын: Саган Авраамий Савельевич
Мать ребёнка: не указана
Чесновский Раковец, Тернопільська область
Место жительства
1911
Томская губерния, Барнаульский уезд, Ново-локтевская волость, посёлок Каменка
Смерть
Неизвестно