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Саган Савелий Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Саган Стефан Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Саган Семён Савельевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1885

Сын: Саган Захар Савельевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Саган Авраамий Савельевич

Мать ребёнка: не указана

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Место жительства
1911
Томская губерния, Барнаульский уезд, Ново-локтевская волость, посёлок Каменка
Смерть
Неизвестно
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