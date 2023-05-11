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Тарлыкова Дарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Тарлыков Герасим Евтеевич

Отец ребёнка: Тарлыков Евтей Иванович

Сторожевое, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Тарлыков Филимон Евтеевич

Отец ребёнка: Тарлыков Евтей Иванович

Сторожевое, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Тарлыков Конон Евтеевич

Отец ребёнка: Тарлыков Евтей Иванович

Сторожевое, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Тарлыков Иван Евтеевич

Отец ребёнка: Тарлыков Евтей Иванович

Сторожевое, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Тарлыков Николай Евтеевич

Отец ребёнка: Тарлыков Евтей Иванович

Сторожевое, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Тарлыков Иван Евтеевич

Отец ребёнка: Тарлыков Евтей Иванович

Сторожевое, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
1850
Сторожевое, Усманский муниципальный район, Липецкая область
дом №104
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Мария Евтеевна

Отец ребёнка: Тарлыков Евтей Иванович

Сторожевое, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
1858
Сторожевое, Усманский муниципальный район, Липецкая область
дом №105
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарлыков Евтей Иванович

Смерть
Неизвестно
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