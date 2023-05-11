Тарлыкова Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Иван
Рождение ребёнка
1827
Сын: Тарлыков Герасим Евтеевич
Отец ребёнка: Тарлыков Евтей Иванович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Тарлыков Филимон Евтеевич
Отец ребёнка: Тарлыков Евтей Иванович
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Тарлыков Евтей Иванович
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Тарлыков Евтей Иванович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Тарлыков Николай Евтеевич
Отец ребёнка: Тарлыков Евтей Иванович
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Тарлыков Евтей Иванович
Место жительства
1850
дом №104
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Мария Евтеевна
Отец ребёнка: Тарлыков Евтей Иванович
Место жительства
1858
дом №105
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно