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Тарлыков Филимон Евтеевич

Место рождения

Сторожевое, Усманский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Тарлыков Евтей Иванович

Мать: Тарлыкова Дарья Ивановна

Сторожевое, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
1850
Сторожевое, Усманский муниципальный район, Липецкая область
дом №104
Место жительства
1858
Сторожевое, Усманский муниципальный район, Липецкая область
дом №105
Рождение ребёнка
1859

Сын: Тарлыков Терентий Филимонович

Мать ребёнка: Тарлыкова Акулина Павловна

Сторожевое, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
1887
Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
из Сторожевого, Усманский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вишняк Евдокия Филимоновна

Мать ребёнка: Тарлыкова Акулина Павловна

Смерть
Неизвестно
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