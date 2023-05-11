Тарлыков Филимон Евтеевич
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Тарлыков Евтей Иванович
Мать: Тарлыкова Дарья Ивановна
Место жительства
1850
дом №104
Место жительства
1858
дом №105
Рождение ребёнка
1859
Сын: Тарлыков Терентий Филимонович
Мать ребёнка: Тарлыкова Акулина Павловна
Место жительства
1887
Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
из Сторожевого, Усманский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вишняк Евдокия Филимоновна
Мать ребёнка: Тарлыкова Акулина Павловна
Смерть
Неизвестно