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Савостицкий Иван Матвеевич

Место рождения

Старые Прянички, Климовичский район, Могилёвская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

19.03.1907

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Савостицкий Матвей

Мать: не указана

Старые Прянички, Климовичский район, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Васильевна

Старые Прянички, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Савостицкий Степан Иванович

Мать ребёнка: Марфа Васильевна

Старые Прянички, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Савостицкий Арсений Иванович

Мать ребёнка: Марфа Васильевна

Старые Прянички, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Савастицкий Егор/Георгий Иванович

Мать ребёнка: Марфа Васильевна

Рождение ребёнка
1876

Сын: Савостицкий Иван Иванович

Мать ребёнка: Марфа Васильевна

Рождение ребёнка
1884

Сын: Савостицкий Антон Иванович

Мать ребёнка: Марфа Васильевна

Старые Прянички, Климовичский район, Могилёвская область
Смерть
19.03.1907
Старые Прянички, Климовичский район, Могилёвская область

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