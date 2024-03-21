Савостицкий Иван Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смерти19.03.1907
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Савостицкий Матвей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Савостицкий Степан Иванович
Мать ребёнка: Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
1875
Сын: Савостицкий Арсений Иванович
Мать ребёнка: Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
1875
Сын: Савастицкий Егор/Георгий Иванович
Мать ребёнка: Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
1876
Сын: Савостицкий Иван Иванович
Мать ребёнка: Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Савостицкий Антон Иванович
Мать ребёнка: Марфа Васильевна
Смерть
19.03.1907