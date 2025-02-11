Гордей Никифоров
мужской, родился 1782, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1829, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецНикифор Карпов1763 г.р.
МатьПрасковья Ивановна1757 г.р.
Дети
Мирон Гордеев1802 г.р.
Фёдор Гордеев1804 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Никифор Карпов
Мать: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1802
Сын: Мирон Гордеев
Мать ребёнка: Дарья
Рождение ребёнка
1804
Сын: Фёдор Гордеев
Мать ребёнка: Дарья
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Дарья
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Дарья
Смерть
1829