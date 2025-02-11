Гордей Никифоров 1782 — найти родственников по фамилии на Familio

Гордей Никифоров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1782, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1829, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Никифор Карпов1763 г.р.
Мать
Прасковья Ивановна1757 г.р.
Дети
Мирон Гордеев1802 г.р.
Фёдор Гордеев1804 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Никифор Карпов

Мать: Прасковья Ивановна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1802

Сын: Мирон Гордеев

Мать ребёнка: Дарья

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1804

Сын: Фёдор Гордеев

Мать ребёнка: Дарья

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1814

Сын: Кургаев Филипп Гордеевич

Мать ребёнка: Дарья

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1816

Сын: Кургаев Анофрий Гордеев

Мать ребёнка: Дарья

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
1829
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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