Фёдор Гордеев
мужской, родился 1804, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецГордей Никифоров1782 г.р.
МатьДарья1782 г.р.
Супруги
Мария Иванова1805 г.р.
Дети
Фёдор Фёдоров1828 г.р.
Пётр Фёдоров1838 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Гордей Никифоров
Мать: Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Иванова
Рождение ребёнка
1828
Сын: Фёдор Фёдоров
Мать ребёнка: Мария Иванова
Рождение ребёнка
1838
Сын: Пётр Фёдоров
Мать ребёнка: Мария Иванова
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно