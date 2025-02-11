Фёдор Гордеев 1804 — найти родственников по фамилии на Familio

Фёдор Гордеев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1804, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Гордей Никифоров1782 г.р.
Мать
Дарья1782 г.р.
Супруги
Мария Иванова1805 г.р.
Дети
Фёдор Фёдоров1828 г.р.
Пётр Фёдоров1838 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Гордей Никифоров

Мать: Дарья

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Иванова

Рождение ребёнка
1828

Сын: Фёдор Фёдоров

Мать ребёнка: Мария Иванова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1838

Сын: Пётр Фёдоров

Мать ребёнка: Мария Иванова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

10

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

9

Смерть
Неизвестно

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